Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 22:05, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 22:39
İsa Divanlı Mahallesi'nde Emir Ç. (47) kendi iş yerinde tartıştığı eşi Nazlı Ç'ye (45) silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nazlı Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.