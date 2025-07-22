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Trump, Obama'yı darbe girişimi yapmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'yı vatana ihanet ve darbe girişimi yapmakla suçlayarak yargılanmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 22:40, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 22:41
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Trump, Obama'yı darbe girişimi yapmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, ABD ile Filipinler'in bir ticaret anlaşması yapmaya çok yakın olduklarını belirterek, Marcos'a "Sizinle pek çok iş yapıyoruz. Böyle sayılar görmek beni şaşırttı. Gerçekten çok büyük sayılar ve bizim teklif ettiğimiz şeylerle birlikte daha da büyüyecekler" dedi.

"Başkan Xi, beni Çin'e davet etti"

Basın mensuplarının yakın zamanda Çin'e bir ziyaret gerçekleştirme ihtimaline ilişkin sorusu üzerine Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini belirterek, "Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim" dedi.

FED Başkanına "mankafa" dedi

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle sert eleştiriler de yöneltti. Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi muhtemelen siyasi nedenlerle reddettiğini söyleyen Trump, "Bence kötü bir iş çıkardı. Ama zaten yakında gidecek. Sekiz aya kadar görev süresi dolacak" dedi. FED Başkanına "mankafa" diyerek hakaret eden Trump, faiz oranlarının en az 3 puan düşük olması gerektiğini söyledi.

Obama'yı ihanet ve darbe girişimiyle suçladı

Obama yönetimi dönemindeki üst düzey yetkilileri "ihanete varan komplo" ile suçlayan raporun ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın ilk hedef alması gereken kişinin kim olması gerektiği sorusu üzerine Trump, "Çetenin elebaşı Obama'ydı. Barack Hüseyin Obama, duymuşsunuzdur. Gerçi kendisi, hayatı boyunca basın tarafından korundu. O suçlu, burada bir soru işareti yok. Biliyorsunuz, 'zamana bırakalım' demek isterdim ama durum ortada. O, suçlu. Bu, ülkeye ihanet. Aklınıza gelebilecek her türden bir suç. Seçimi çalmaya çalıştılar" dedi.

"Bu ülkemizin tarihindeki en büyük skandal"

Obama'yı eski Başkan Joe Biden, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski FBI Direktörü James Comey, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve eski CIA Başkanı John Brennan'ın dahil olduğu bir çetenin liderliğini üstlenmekle suçlayan Trump, bu grubun kendisinin Rusya ile iş birliği yaptığı yönünde sahte suçlamalar kurguladığını ileri sürdü. Adalet Bakanlığı'nı Obama'yı yargılamaya çağıran Trump, "Obama'nın ihanet içerisinde olduğuna yönelik tartışmasız kanıtlar var. Obama, bir darbe girişimine liderlik etmeye çalışıyordu. Bunu Hillary Clinton ve diğerleriyle birlikte yaptı. Ama başlarında Obama vardı. Her şey belgelerde açıkça yazıyor. Bu ülkemizin tarihindeki en büyük skandal" dedi.

Trump'ın değindiği rapor geçtiğimiz cuma günü ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanmış ve raporda Obama yönetimi 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte istihbarat üretmekle suçlanmıştı.

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