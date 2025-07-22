Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi A.Y. ve 15 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturma, A.Y'nin eski eşi Z.E.'nin, "A.Y'nin FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un telefonla bildirdiği isimler hakkındaki dosyalarda para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik verilmesini sağladığı" yönündeki ihbarı üzerine başlatıldı. Başsavcılık, aralarında zabıt katibi A.Y'nin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan iddianame hazırladı.

İddianamenin Detayları

İddianamede, Cumhuriyet savcıları A.T.G., B.T., Z.E. ile zabıt katibi E.D. mağdur sıfatıyla yer aldı. Soruşturmanın, A.Y'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Z.E'nin savcılığa yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Z.E., zabıt katibi A.Y'nin FETÖ firarisi avukat Bol'un talebi üzerine bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığını ve bir defasında eşinin yaptığı işin karşılığı olan parayı kendisinin teslim aldığını ifade etti. Ayrıca, bu usulsüz işlemlere ilişkin yaptığı konuşmaları içeren ses kaydını da savcılığa sundu.

Bilirkişi İncelemesi ve Usulsüzlükler

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, geçici olarak başka bir büroda görevlendirilen katip A.Y'nin Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevde bulunduğu süre içerisinde işlem yaptığı dosyaları incelemeye aldı ve şüpheli görülen dosyalar yönünden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Yapılan incelemelerde, A.Y'nin çok sayıda dosyada usulsüz işlem yaptığı, dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı ve bu işlemleri kendisinin ve birlikte çalıştığı savcıların UYAP oturumları üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.

A.Y'nin İfadesi ve Suçlamalar

İddianamede, dosya kapsamında tutuklu bulunan zabıt katibi şüpheli A.Y'nin ifadesine de yer verildi. A.Y., 2021 yılı mayıs ayına kadar görevini layıkıyla yerine getirdiğini, daha sonra maddi sıkıntılar yaşadığını ve bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Avukat Muhammet Talha Bol'u adliyeden tanıdığını ve yurt dışı yapılanması dosyalarını genelde kendisinin yaptığını belirtti. Ayrıca, "Ben bu durumu çözerim bana 300 bin lira gönder" dediğini ve avukatla 220 bin liraya anlaştığını söyledi.

A.Y., Cumhuriyet savcısı ve hakimin yetkisinde olan işlemlerden avukattan para aldığını belirtti.

"Bu dosyalarda ücreti kafama göre alıyordum. Beni arayıp 'bu kişi gariban' dediğinde çok düşük miktarlara karşılık karar yazıyordum. Parasız yaptığım iş de oldu. Ancak avukat ile anlaşıp hesabıma para yatmayan iş olmadı." dedi.

A.Y., FETÖ silahlı terör örgütünün yurt dışı yapılanması soruşturma dosyalarında birlikte çalıştığı Cumhuriyet savcılarının UYAP açılış şifrelerini bildiğini, üç savcının da e-imza şifrelerinin kendisinde olduğunu ifade etti.

Savcıların bilgisi ve rızası olmadan işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Şüpheli A.Y'nin, görevli Cumhuriyet savcısının UYAP'ına bilgisi ve rızası dışında girerek elektronik imzasını kullanmak suretiyle çeşitli usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Bu işlemler arasında müzekkere yazmak, dosyaları imzalamak, KYOK kararı düzenlemek, birleştirme ve ayırma kararları vermek, yakalama kararlarını kaldırmak ve gerçeğe aykırı evraklar ile fiziki dosya oluşturmak yer aldı. Bu gerekçelerle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", "rüşvet almak" suçlarını işlediği belirtildi.

Cezalandırma Talepleri

Şüpheli A.Y'nin bu eylemleriyle aynı zamanda "silahlı terör örgütüne yardım" suçunu işlediği belirtildi.

"Bilişim sistemine girme", "gizliliğin ihlali", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet almak" suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

cezası talep edildi. A.Y'nin eski eşi "ihbar eden şüpheli" Z.E'nin "rüşvete aracılık etme" suçunu işlediği ancak etkin pişmanlık gösterdiği için hakkında "ceza verilmesine yer olmadığı kararı" alınması istendi.

Diğer 15 şüphelinin ise "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



