15 yaşındaki çocuk tartıştığı pamuk şekerciyi bıçakladı

Yaralı N.G., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken kaçan K.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda pamuk şeker satıcısı N.G. (47) ile 15 yaşındaki K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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