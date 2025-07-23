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Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi

Saadet Partisi (SP), DEVA Partisi ve Gelecek Partili milletvekillerinden oluşan Yeniyol Partisi'nin, Meclis'te kurduğu grup düşme tehlikesi yaşıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 07:38, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 07:45
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Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi

Yeniyol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü. İki milletvekilinin daha ayrılması halinde Yeni Yol Partisi'nin meclis grubu düşecek. Meclis'te grup kurmak için en az milletvekili sayısı 20 olması gerekiyor.

İstifaların artması halinde ise yeni yasama yılında Meclis'in 5 parti grubu ile devam edeceği tahmin ediliyor. Kulislerde peş peşe gelen vekil istifaları konuşuluyor. Son istifalardan sonra, bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

Ahmet Davutoğlu'nun Partisi Gelecek'ten istifa eden vekillerin AK Parti'ye, Ali Babacan'ın Partisi DEVA'dan istifa edenlerin ise CHP'ye katılacakları öne sürülüyor. Gelecek Partisi'nden üç günde üç istifa gerçekleşti: Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir. Selim Temurci ve Mesih Şahin'in uzun süredir AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

Bu isimlerin Ekim ayında Meclisin açılması ile birlikte AK Parti'ye katılabilecekleri söyleniyor. İstifalar sonrası Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı dörde indi. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, geçtiğimiz hafta istifa ettiklerini duyurdu.

Bu isimlerin de CHP'ye katılacakları söyleniyor. Son milletvekili seçimlerinde, DEVA Partisi 15, Saadet ve Gelecek partileri ise 10'ar milletvekili Meclis'e girmişti.

Erken Seçim Senaryoları ve İstifalar

Millet İttifakı çatısı altında Meclis'e giren Gelecek ve DEVA'lı milletvekillerinin olası bir erken seçim senaryosuna karşılık istifalarını şimdiden gerçekleştirdikleri de öne sürülüyor.

Meclisteki Güncel Sandalye Dağılımı

  • AK Parti: 272
  • CHP: 135
  • DEM: 56
  • MHP: 47
  • İYİ Parti: 29
  • Yeni Yol Partisi: 21
  • Bağımsız Milletvekili: 14
  • Hüda-Par: 4
  • YRP: 4
  • TİP: 3
  • DBP: 2
  • Emek Partisi: 2
  • SP: 1
  • DSP: 1
  • DP: 1

Toplam milletvekili sayısı: 592.

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