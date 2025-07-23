Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, yaşanan sıcak günlerle ilgili vatandaşları da temkinli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net