Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin adresi yine İstanbul

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak. Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

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