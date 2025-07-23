Ticaret Bakanlığı'ndan Çin, Mısır ve Rusya'ya ek vergi!

Ticaret Bakanlığı, Çin, Mısır ve Rusya'dan gelen "çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film" (BOPP film) ürünlerine yönelik dampinge karşı, bu ülkelerden yapılan ithalata ek vergi uygulanacağını açıkladı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı.

İthalat yerli üretime zarar verdi

Damping soruşturmasını tamamlayan İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ülkelerden yapılan BOPP film ithalatının yerli üretime zarar verdiğini tespit etti. Dampinge karşı da Çin ve Mısır menşeli ürünlere yüzde 12,85 ile yüzde 62,94 arasında, Rusya menşeli ürünlere ise yüzde 47,14 oranında vergi uygulanmasına karar verildi.

Ambalaj sanayinin kritik hammaddesi

Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film (BOPP film), gıda ambalaj sektörü olmak üzere, tekstil, sigara paketleme, yapışkan bant üretimi, kağıt-karton laminasyonu, kaset ve çiçek ambalajı gibi pek çok alanda kullanılırken, tekstil ve çeşitli endüstriyel sektörlerde de ambalaj hammaddesi olarak önem taşıyor.