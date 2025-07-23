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Türkiye, Eurofighter Typhoon Savaş Uçağı Alımında Anlaştı

Türkiye, İngiltere ve Almanya'nın onayıyla Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin alımı için anlaşmaya vardı. Jetlerin sayısı ve özellikleri netleşmedi. Türkiye, uçakları NATO ittifakı çerçevesinde kullanacağını taahhüt etti. Sipariş bedelinin 4,75 milyar euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 11:15, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 11:54
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Türkiye ve İngiltere, Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin satışı için önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu gelişme, savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirirken, Ankara ve Londra arasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, IDEF Savunma Sanayii Fuarı kapsamında bir araya gelerek, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

Eurofighter Typhoon Satışı ve Anlaşmanın Detayları

Alman basını, Almanya federal hükümetinin de Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin teslimatı için onay verdiğini bildirdi. Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'nın 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladı. Uçakların Almanya'dan gelen parçalarla İngiltere'de üretileceği belirtildi.

Satın Alma Sürecinde Son Durum

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ve Almanya ile İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını açıkladı.
  • İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz netleşmedi.
  • Eğer Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euro'ya ulaşacağı belirtiliyor.

Kullanım Şartları ve NATO İttifakı

  • Türkiye, inceleme sürecinde uçakları sadece NATO ittifakı dayanışması çerçevesinde kullanacağını ve ittifakın başka bir üyesine karşı kullanmayacağını taahhüt etti.
  • Planlanan izin, federal hükümet tarafından verilmeden önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşüldü.
  • Yunanistan, Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın aldı ve sonuncusu ocak ayında teslim edildi.

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