Dolar yükselişini bugün de sürdürdü

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,4240 40,4250 40,5420 40,5430 Avro 47,3550 47,3560 47,4770 47,4780 Sterlin 54,5580 54,5680 54,8340 54,8440 İsviçre frangı 50,7960 50,8060 50,9860 50,9960 ANKARA ABD Doları 40,3940 40,4740 40,5120 40,5920 Avro 47,3150 47,3950 47,4370 47,5170 Sterlin 54,4980 54,7080 54,7740 54,9840