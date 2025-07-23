Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,54 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 17:20, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,4240
|40,4250
|40,5420
|40,5430
|Avro
|47,3550
|47,3560
|47,4770
|47,4780
|Sterlin
|54,5580
|54,5680
|54,8340
|54,8440
|İsviçre frangı
|50,7960
|50,8060
|50,9860
|50,9960
|ANKARA
|ABD Doları
|40,3940
|40,4740
|40,5120
|40,5920
|Avro
|47,3150
|47,3950
|47,4370
|47,5170
|Sterlin
|54,4980
|54,7080
|54,7740
|54,9840