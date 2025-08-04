İDDK, Jandarma Astsubayların Sicil Değerlendirmesine İlişkin Karmaşayı Giderdi

İDDK, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubaylar hakkında sicil değerlendirmesinin 23/02/2017 tarihinden sonra da Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerektiği doğrultusunda giderilmesine karar verdi.

2016 yılında değişiklik yapılarak 657 sayılı Kanunda yer alan sınıflara eklenmişti

27/07/2016 tarih ve 29783 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (6755 sayılı Kanun'un) 6. maddesiyle değiştirilen 2803 sayılı Kanun'un 4. maddesinde, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu, aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13. maddesiyle değiştirilen Kanun'un 13. maddesinde, Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanacağı, ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Ancak yönetmelik bir türlü çıkmamıştır

Öte yandan, 2803 sayılı Kanun'un 24. maddesinde, Jandarma personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların düzenlenmesi öngörülen yönetmeliğin çıkarılmadığı görülmektedir.

Buna göre, mevzuat hükümlerinde Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayların sicil değerlendirmesinin, 23/02/2017 tarihinden sonra nasıl yapılacağı hususunda doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 2803 sayılı Kanun'un 13. maddesinde, jandarma personelinin; nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, sicil değerlendirme işleminin, astsubaylarda terfi ve nasbın temel unsuru olduğu dikkate alındığında, 2803 sayılı Kanun'un 13. maddesinde nasıp ve terfi konusunda 926 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı konusunda yapılan atıf uyarınca anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre astsubaylar hakkında 23/02/2017 tarihinden sonra da sicil değerlendirme işleminin tesis edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No:2025/4

Karar No:2025/8

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 18/12/2024 tarih ve E:2024/66, K:2024/47 sayılı kararıyla;

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 20/03/2024 tarih ve E:2023/639, K:2024/229 sayılı ve 04/12/2024 tarih ve E:2024/819, K:2024/990 sayılı kararları ile Bursa Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 16/10/2024 tarih ve E:2023/2099, K:2024/1427 sayılı, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 13/11/2024 tarih ve E:2024/1652, K:2024/1849 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi .'ın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A- ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2023/639 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapan davacı tarafından, 2021 yılı sicil değerlendirme işleminin iptali istenilmiştir.

Adana 2. İdare Mahkemesinin 28/04/2022 tarih ve E:2021/1632, K:2022/548 sayılı kararının özeti:

Davacı tarafından, "2021 yılı sicil değerlendirme işleminin" iptali istenilmekte ise de; davacı hakkında düzenlenen 2020 yılı sicil değerlendirme belgesinde davacının ortalama 85,66 puan ile "başarılı" sicil notu aldığı, sicil üstlerince olumsuz kanaat belirtilmediği, davacı hakkında 7068 sayılı Kanunun 8/3-13 maddesi uyarınca disiplin amiri tarafından 12/11/2020 tarih ve 2020/3 işlemle "aylıktan kesme" cezası verilmesi gerekmekte ise de, bir alt ceza uygulanmak suretiyle "kınama" cezası verildiği ve bahse konu cezanın itiraz edilmeyerek 29/11/2020 tarihinde kesinleştiği, dava konusu sicil değerlendirme dönemi içerisinde davacının disiplin cezası almış olduğu, idarenin takdir hakkı kapsamında başarılı sicil değerlendirme puanı verilen davacı hakkında tanzim edilen dava konusu 2021 yılı sicil değerlendirme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 20/03/2024 tarih ve E:2023/639, K:2024/229 sayılı kararının özeti:

Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde; "Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların; sicil üstlerini, rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi işlemleri ile görevli personeli ve sicil değerlendirme ve denetleme kurulları üyelerini kapsar." hükmünü ihtiva ettiği görülmekle birlikte, 23/02/2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin değişik maddelerinde yer verilen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ibarelerinin yürürlükten kaldırıldığı, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 24. maddesinde; "Jandarma personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceğinin belirtildiği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği'nin 45. maddesinde; "... Değerlendirme sistemine ilişkin hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelik ile belirlenir." hükümlerine yer verildiği, ancak bu konuda herhangi bir yönetmelik düzenlenmesinin yapılmadığı hususları nazara alındığında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubaylar için 23/02/2017 tarihinden sonra Astsubay Sicil Yönetmeliği'ne göre sicil değerlendirmesi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacı hakkında tanzim edilen 2021 yılı sicil işlemlerinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüne, dava konusu işlemin iptaline, kesin olarak karar verilmiştir.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 04/12/2024 tarih ve E:2024/819, K:2024/990 sayılı kararı da aynı doğrultuda kesinleşmiştir.

B-BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2023/2099 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Balıkesir ili, Marmara İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez J.Krk. Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, 2021 yılı birinci ve ikinci sicil amirince verilen sicil notunun iptali istenilmiştir.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesinin 25/10/2023 tarih ve E:2023/628, K:2023/1041 sayılı kararının özeti:

Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde; "Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların; sicil üstlerini, rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi işlemleri ile görevli personeli ve sicil değerlendirme ve denetleme kurulları üyelerini kapsar." hükmünü ihtiva ettiği görülmekle birlikte, 23/02/2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin değişik maddelerinde yer verilen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ibarelerinin yürürlükten kaldırıldığı, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 24. maddesinde; "Jandarma personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceğinin belirtildiği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği'nin 45. maddesinde; "... Değerlendirme sistemine ilişkin hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelik ile belirlenir." hükümlerine yer verildiği, ancak bu konuda herhangi bir yönetmelik düzenlenmesinin yapılmadığı hususları nazara alındığında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubaylar için 23/02/2017 tarihinden sonra Astsubay Sicil Yönetmeliği'ne göre sicil değerlendirmesi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacı hakkında tanzim edilen 2021 yılı sicil işlemlerinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 16/10/2024 tarih ve E:2023/2099, K:2024/1427 sayılı kararının özeti:

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun amaç başlıklı 1.maddesinde, bu Kanun'un Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usullerinin düzenlendiği, 13. maddesinde Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanacağı, 24. maddesinde bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra Jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının, personelin terfi işlerinin, değerlendirme, ödüllendirme, kılık kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceğinin kurala bağlandığı,

Jandarma personelinin sicil işlemleri hakkında anılan Kanun'da ve söz konusu Kanun'un 13. maddesi ile gönderme yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda açık bir düzenleme bulunmadığı, keza Kanun'un 24. maddesinde öngörülen hususlarda henüz bir yönetmelik de çıkarılmadığı,

Bununla birlikte 2803 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinde, bu Kanun'un 24. maddesiyle çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 1 Aralık 1937 tarih ve 2/7765 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan "Jandarma Teşkilat ve Vazife Tüzüğü" ile ek ve değişikliklerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğinin kurala bağlandığı, bu durumda 24. maddede düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Jandarma Teşkilat ve Vazife Tüzüğü'nün bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi gerektiği,

Jandarma sınıfında bulunan Subay ve Astsubayların sicil işlemlerinin başlangıçta 1937 yılında yürürlüğe giren Jandarma Sicil Talimatnamesine göre yürütüldüğü, 1963 yılında 25/04/1963 tarih ve 6/1578 sayılı kararla Jandarma Sicil Talimatnamesinin ilga edilip Jandarma Sicil Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması üzerine sicil işlemlerinin 1968 yılına kadar bu yönetmeliğe göre; 1968 yılında Subay Sicil Yönetmeliği ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi üzerine de bu yönetmeliklere göre yürütüldüğü, ancak 1998 yılında yayımlanan ve halen yürürlükte olan bu yönetmeliklerde 2017 yılında yapılan değişiklikler sonrasında jandarma sınıfı subay ve astsubaylara yer verilmediğinin görüldüğü,

Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sicil düzenlenmesi hakkında bir hüküm bulunmadığından ve yönetmelikler yürürlüğe girene kadar 2803 sayılı yasanın geçici 1. maddesi ile atıfda bulunulan Jandarma Teşkilat ve Vazifeleri Tüzüğü'nün uygulanacağı açıkça hükme bağlandığından ve jandarmanın sicile ilişkin işlemlerinde aynı Tüzük'ün 43. maddesiyle göndermede bulunulan Jandarma Sicil Talimatnamesi'nin uygulanması belirtildiğinden, sözü edilen Talimatname'nin ilga edilip 1963 tarihinde Jandarma Subay Sicil Yönetmeliği ve Jandarma Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin, 1968 tarihinde de Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği ve nihai olarak 1998 yılında yayınlanan Yönetmeliklerin yürürlükte olduğu ve Tüzük'ün 43. maddesi ile gönderme yapılan Jandarma Sicil Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmış ise de 1998 tarihli Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin ve Subay Sicil Yönetmeliği'nin Jandarma Sicil Talimatnamesi'nin yerine kaim olduğu, dolayısıyla uyuşmazlığın çözümünde Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin uygulanması gerektiği sonucuna varılarak işin esasına geçildiği,

Sicil, performans değerlendirme notu ve benzeri nitelikteki idari işlemlerin tesisinde ilgili amirlerin gözlem ve kanaatinin önem arz ettiği, bu nedenle idarenin takdir yetkisinin disiplinel nitelikte yaptırım içeren idari işlemlerden daha fazla olduğu, davacıya verilen 93,00 sicil notunun ilgilisini "Üstün Başarılı" olarak değerlendiren bir not olduğu, söz konusu yıla ait sicil belgesinin 'Sicil Üstleri Kanaatleri' bölümünde davacı ile ilgili olarak herhangi bir menfi kanaatin belirtilmediği, davacı ile ilgili yapılan diğer değerlendirmeler de göz önünde bulundurulduğunda, takdir edilen nottan daha yüksek bir not verilmemesinin objektiflikten uzaklaşıldığı intibasını uyandıracak bir yön içermediği, aksi yönde herhangi bir delilin de mevcut olmadığı dikkate alındığında, dava konusu 2021 yılı sicil işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüne, davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 13/11/2024 tarih ve E:2024/1652, K:2024/1849 sayılı kararı da benzer yöndedir.

II-İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Aykırılık, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubaylar tarafından, sicil değerlendirme işlemlerinin (sicil notlarının) iptali istemiyle açılan davalarda, sicil değerlendirmesinin 23/02/2017 tarihinden sonra Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılıp yapılamayacağı hususundan kaynaklanmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İncelemeye konu başvuruda giderilmesi istenen aykırılığı; Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayların sicil değerlendirmesinin, 23/02/2017 tarihinden sonra Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılıp yapılamayacağı hususu oluşturmaktadır.

27/07/2016 tarih ve 29783 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (6755 sayılı Kanun'un) 6. maddesiyle değiştirilen 2803 sayılı Kanun'un 4. maddesinde, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu, aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13. maddesiyle değiştirilen Kanun'un 13. maddesinde, Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanacağı, ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 17. maddesiyle değiştirilen 2803 sayılı Kanun'un 24. maddesinde, Jandarma personelinin; terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, 23/02/2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin değişik maddelerinde yer verilen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Öte yandan, 2803 sayılı Kanun'un 24. maddesinde, Jandarma personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların düzenlenmesi öngörülen yönetmeliğin çıkarılmadığı görülmektedir.

Buna göre, mevzuat hükümlerinde Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayların sicil değerlendirmesinin, 23/02/2017 tarihinden sonra nasıl yapılacağı hususunda doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 2803 sayılı Kanun'un 13. maddesinde, jandarma personelinin; nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, sicil değerlendirme işleminin, astsubaylarda terfi ve nasbın temel unsuru olduğu dikkate alındığında, 2803 sayılı Kanun'un 13. maddesinde nasıp ve terfi konusunda 926 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı konusunda yapılan atıf uyarınca anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre astsubaylar hakkında 23/02/2017 tarihinden sonra da sicil değerlendirme işleminin tesis edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

III- SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubaylar hakkında sicil değerlendirmesinin 23/02/2017 tarihinden sonra da Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerektiği doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 06/03/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Aykırılığa konu uyuşmazlıklar; Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubaylar tarafından, sicil değerlendirme işlemlerinin (sicil notlarının) iptali istemiyle açılan davalarda, sicil değerlendirmesinin 23/02/2017 tarihinden sonra Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılıp yapılamayacağı hususundan kaynaklanmaktadır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 4. maddesinde; Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu, 13. maddesinde; Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanacağı, ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, 24. maddesinde; Jandarma personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin Değerlendirme başlıklı 45. maddesinde de, değerlendirme sistemine ilişkin hususların Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelik ile belirleneceği kuralına yer verildiği görülmüştür.

Öte yandan, Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin 2. maddesinde, Yönetmelik'in, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların; sicil üstlerini, rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi işlemleri ile görevli personeli ve sicil değerlendirme ve denetleme kurulları üyelerini kapsadığı belirtilmiş, 23/02/2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin değişik maddelerinde yer verilen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayların sicil değerlendirmesinin, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gerektiği açıktır.

Bununla birlikte, 2803 sayılı Kanun'un 13. maddesinde, jandarma personelinin; nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekle birlikte, jandarma personeli bakımından atıf yapılan konular arasında açıkça sicil değerlendirmesine yer verilmemesi nedeniyle, 926 sayılı Kanun ve anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubayların sicil değerlendirmesinde uygulanmasına hukuken olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, aykırılığın; Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan astsubaylar hakkında sicil değerlendirmesinde, 23/02/2017 tarihinden sonra

Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümlerinin uygulanamayacağı doğrultusunda giderilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.



