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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 18:42, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 18:49
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,75 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,01 ile gayrimenkul oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek risk iştahını artırırken, BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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