Kamu-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Türkiye Kamu-Sen, 1 Ağustos Cuma günü başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde bir basın açıklaması yaptı. Sendika, kamu görevlileri ve emekliler adına hazırladığı 7 ana başlık altında toplanmış 429 talep ile görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

Konfederasyon, bugüne dek gerçekleştirilen toplu sözleşmelerin kamu çalışanlarının haklarında anlamlı iyileşmeler sağlamadığını belirtti. Görüşmelerin verimsiz ve istişareden uzak bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekildi. Ayrıca, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için daha kapsayıcı ve adil bir süreç talep edildi.

"TEK KİŞİ KARAR VERMEMELİ"

Kamu-Sen, 6,5 milyon kamu görevlisi ve emeklinin haklarının tek bir yetkili sendika temsilcisinin kararıyla belirlenmesinin demokratik olmadığını vurguladı. Hakem Kurulu'na tüm konfederasyonların başvurabilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

"HEDEF ENFLASYON GERÇEK ENFLASYONU YANSITMIYOR"

Sendika, maaş artışlarında hedeflenen enflasyon oranlarının baz alınmasına tepki gösterdi. "Gerçek enflasyon pazarda hissediliyor, memur maaşları eriyor" açıklamasında bulunularak, kamu çalışanlarının hedef enflasyon girdabına mahküm edilmemesi gerektiği ifade edildi.

MEMURUN MAAŞI 2026'DA 84 BİN TL OLMALI

Türkiye Kamu-Sen, en düşük memur maaşının 2026 sonunda 84 bin 704 TL, 2027 sonunda ise 122 bin 991 TL olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca memur maaşlarına 2026 yılı için refah payı dahil toplamda %92,3; 2027 için ise %45,2 oranında zam talep edildi.

KİRA YARDIMI VE BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI TALEBİ

Yüksek kiralar nedeniyle büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının mağduriyetine dikkat çeken sendika, aylık 20 bin TL kira yardımı ve 6 bin TL büyükşehir tazminatı ödenmesini talep etti.

SOSYAL YARDIMLAR ARTIRILSIN

Kamu-Sen ayrıca, doğum, ölüm, eğitim, evlenme gibi sosyal yardım kalemlerinin artırılması; tüm çalışanlara bayram ikramiyesi verilmesi; yemek hizmetinden ücretsiz yararlanma gibi birçok talebi de masaya taşıyacaklarını belirtti.

TEK KALEM MAAŞ, EK GÖSTERGE, GELİR VERGİSİ

Sendika, tek kalem maaş sistemine geçilmesi, 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi gibi köklü düzenlemeler talep etti.

KADRO, LİYAKAT, GÖREVDE YÜKSELME

Sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınmasını, liyakat esaslı istihdamı ve yazılı sınava dayalı görevde yükselmeyi savunan Kamu-Sen, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gibi taleplerini de duyurdu.

"MEMUR MUTLU OLURSA TÜRKİYE DE MUTLU OLUR"

Türkiye Kamu-Sen, açıklamasının sonunda kamu çalışanlarının haklarını kararlılıkla savunacaklarını vurgulayarak, "Bu mücadele yalnızca memurun değil, Türkiye'nin geleceğinin mücadelesidir" ifadesine yer verdi.