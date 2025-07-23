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Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik

Şehit yakını, gazi ve yakınları artık MHRS üzerinden randevularını öncelikli alabilecek. Yeni uygulama ile sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 11:26, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 11:52
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Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan yeni uygulama sayesinde, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları artık poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli olarak alabilecekler. Bu uygulama, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

MHRS'de Öncelik Protokolü

12 Mayıs'ta imzalanan "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" ile birlikte, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına MHRS üzerinden randevu alırken öncelik tanınması amaçlanmıştır.

Uygulamanın Detayları

  • Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, MHRS üzerinden randevularını öncelikli olarak alabilecek.
  • Poliklinik hizmetlerinde de öncelik hakkı devam edecek.
  • Hastanelerde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra bu gruplar öncelikli hizmet alacak.

Bu yeni uygulama ile birlikte, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.


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