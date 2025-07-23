Fahrettin Altun'un Avukatı Tunç: 'Psikolojik Harp Yürütülüyor'

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, bazı medya organları ve siyasi çevrelerce yürütülen algı operasyonlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Ne benim ne müvekkilim Fahrettin Altun'un yolsuzluk soruşturması süren Ekrem İmamoğlu hakkında tek bir kelime açıklaması olmuştur. Habermiş gibi yayılan içerikler tamamen psikolojik harp ürünüdür" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili'nin de bu sürece destek verdiğini belirten Tunç, bunun "hakikati perdeleme ve yolsuzluk soruşturmalarını sulandırma çabası" olduğunu öne sürdü.

Tunç ayrıca gazeteci Ertuğrul Özkök'ün, 100. yıl etkinliklerine ilişkin bir firmaya kolaylık sağlandığı yönündeki iddialarını da yanıtladı. Özkök'ün belge paylaşımına rağmen iddialarını çarpıttığını savunan Tunç, şöyle konuştu:

"Ortaya attığınız iddialar, hiçbir teyit sürecinden geçmedi. Müvekkilim Fahrettin Altun'a kulaktan dolma bilgilerle ithamlarda bulundunuz. Oysa o dönemde pek çok firmaya kamu kurumlarına yazı gönderilmiştir. Bu durum yalnızca bir firmaya özel değildir."

Tunç, bu belgelerin bağımsız Türk yargısınca yürütülen herhangi bir soruşturma ile ilgili olmadığını da vurgulayarak, "Müvekkilim Sayın Fahrettin Altun'un herhangi bir yargı sürecine müdahilliği kesinlikle söz konusu değildir. Devletin yolsuzluk soruşturmasına müdahil olduğu iddiası ise tümüyle temelsizdir" dedi.

Tunç açıklamasını, "Belli ki partizanlık gözünüzü kör etmiş!" sözleriyle sonlandırdı.



