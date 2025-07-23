Tuncay Cengiz: Memurun Beklentisi Kalmadı!

Devlet Memurları Sendikası(DMS) Başkanı Tuncay Cengiz, 8. Dönem Toplu Sözleşme öncesi memurların beklentisinin kalmadığını ve ekonomik taleplerin karşılanmadığını vurguladı.

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 1 Ağustos'ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu çalışanlarının ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve yetkili sendikaların sessiz kaldığını belirtti.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

"Toplu sözleşmeler başarısız, memur heyecanını kaybetti"

Bir önceki toplu sözleşme sürecinde (7.Dönem) memurların lehine olumlu sonuçlar çıkmadığını hatırlatan DMS Genel Başkanı Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet memurunu düşürdüğünüz hal, aslında kendinizi düşürdüğünüz haldir. Temsil ettikleri zümreyi ortada bırakanlar başarısız süreçlerle bizi bu noktaya getirdi. 8. döneme giriyoruz ama artık hiçbir memurun beklentisi kalmadı. En önemlisi de heyecanını kaybetti."

"Yetkili sendikalar sessiz, memur yalnız"

Genel Başkan Cengiz, toplu sözleşme öncesinde yetkili konfederasyonlardan hiçbir çaba ya da açıklama gelmediğini vurguladı:

"Memurların tarafında olması gereken yapılar teslimiyetçi bir tutum içinde. Sessizlik hakim. Bu sessizlikten nasıl bir sonuç çıkacak hepimiz merak ediyoruz. Ancak çıkacak bir şeyin olmadığı da şimdiden belli."

"Toplu sözleşmenin ilk maddesi paradır"

Toplu sözleşme süreçlerinin yalnızca maaş zammına indirgenmesinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Cengiz, şunları söyledi:

"Evet, toplu sözleşmenin birinci maddesi paradır çünkü insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Ancak süreç adeta tiyatroya dönüşmüş durumda. 1 Ağustos'a sayılı gün kaldı ama hala bir hareket yok."

"Büyükşehir ve Lojman tazminatı talep ediyoruz"

Cengiz, özellikle Büyükşehirlerde ve Turizm Bölgelerinde yüksek kira fiyatlarına dikkat çekerek, memurlar için ek tazminat düzenlemesi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Kira ortalamaları 25 bin liraya yaklaşmışken, büyükşehirlerde görev yapan memurlara büyükşehir ve lojman tazminatı verilmesini talep ediyoruz."

"3600 ek gösterge sözü tutulmalı"

DMS Genel Başkanı Cengiz ayrıca 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesini istedi:

"Bir dereceye gelmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmeli. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, bu kadrolardaki arkadaşlar genel idare hizmetlerine aktarılmalıdır."

"Bayram ikramiyesi artık verilmeli"

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu çalışanlarının bayram ikramiyesi almadığını hatırlatarak, bu konuda da adım atılmasını istedi:

"Bayram ikramiyesi almayan tek kesim memurlar. Ayrıca doğum, ölüm, aile ve çocuk yardımları da komik rakamlarda kalmış durumda. Gerçekçi düzenlemeler bekliyoruz."

'Esnek Çalışma Modelinde Kadrolu-Sözleşmeli Ayrımı Yapılmasın!

Kamu kurumlarında kariyer meslekler arasındaki merkez-taşra ayrımının da kaldırılması gerektiğini vurgulayan Cengiz, ayrıca kamuda esnek çalışma modelinin yalnızca kadrolu değil, sözleşmeli personele de uygulanması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, toplu sözleşme sürecine dair ciddi uyarılarda bulunurken; ekonomik taleplerin yanı sıra kamu yönetiminde yapısal adımlar atılmasını da beklediklerini ifade etti.