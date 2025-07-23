Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı. Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaptığı açıklamada, dün akşam ülkede devam eden 4 yangından bahsettiğini hatırlattı. Bu yangınların son durumlarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, İzmir Urla'daki yangının gece boyu devam eden müdahalelerle kontrol altına alındığını belirtti.

Yangınların Son Durumu

İzmir Urla : Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Sakarya Geyve-Bilecik Osmaneli : Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla müdahale edildi. Sıcaklık ve rüzgar riskine karşı ekipler nöbette. D-650 kara yolu trafiğe açıldı.

: Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla müdahale edildi. Sıcaklık ve rüzgar riskine karşı ekipler nöbette. D-650 kara yolu trafiğe açıldı. Karabük Çukurca : Yangın büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Eskişehir Seyitgazi: Yangın küçük bir alanda kaldı ve risk teşkil etmiyor. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek.

Yangın Sayıları ve Uyarılar

Yılbaşından bu yana çıkan yangınların sayısı 4 bini aştı. Bunlardan 1728'i ormanlık alanda meydana geldi. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yangın riski Türkiye'nin tamamında çok yüksek seviyede. Vatandaşlardan kapalı alanlar dışında ateş yakmamaları ve faaliyetlerinin ateşe sebep olmamasına özen göstermeleri istendi.

Teşekkür ve Uyarılar

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede görev alan tüm ekiplere ve hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti. 15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olduklarını belirterek, vatandaşların da bu sürece anlayışla yaklaşmasını ve destek olmasını istedi.



