Ankara Sincan'da Haciz İşleminde 2 Kişi Tutuklandı

Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı
Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara Sincan'da Haciz İşleminde 2 Kişi Tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde haciz sırasında çıkan silahlı olayda icra memuru, avukat ve bir vatandaş yaralandı. İki şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 13:16, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 13:17
Yazdır
Ankara Sincan'da Haciz İşleminde 2 Kişi Tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında yaşanan silahlı saldırı sonucunda, bir icra memuru, bir avukat ve bir vatandaş yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dört şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. Burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

Soruşturma Süreci ve Sonuçları

  • Şüphelilerden A.H. ve H.E.T. tutuklandı.
  • Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber