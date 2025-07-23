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'Yanan Her Fidan, Bu Milletin En Değerli Hazinesinin Çalınmasıdır'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, orman yangınlarına sebep olan ihmalkarlığın, doğaya ve millete karşı büyük bir sorumsuzluk olduğunu vurgulayarak, ormanları korumanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 13:23, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 13:25
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'Yanan Her Fidan, Bu Milletin En Değerli Hazinesinin Çalınmasıdır'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, son haftalarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların yüzde 84 ila 90'ının insan kaynaklı olduğunun altını çizen Öztürk, mevsim itibarıyla orman yangınlarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirtti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum ve küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yangınların tamamen önlenmesinin zor olduğunu ancak en aza indirilebileceğini vurguladı.

Orman Yangınlarının Nedenleri ve Sonuçları

Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan binin üzerinde orman yangınına dikkati çeken Öztürk, dikkatsizlik, ihmalkarlık ve kasıtlı davranışların bu felaketlerde etkili olduğunu ifade etti. On binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğunu, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini ve binlerce canlının yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu tabloya neden olanların "vatana ihanet" suçu işlediğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Başarısı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün yangınlarla mücadelede dünya çapında bir başarı örneği sergilediğini belirten Öztürk, 186 yıllık tecrübesiyle OGM'nin en iyi ve en hızlı yöntemleri kullandığını vurguladı. Orman kahramanlarının, ekran başında korkuyla izlenen yangınlara bizzat girerek Yeşil Vatan'a siper olduğunu ifade etti.

Teşkilata Yönelik Eleştiriler ve Toplumun Desteği

Yangınlara cansiparane şekilde müdahale eden teşkilatın yıpratılmak istendiğini söyleyen Öztürk, bu eleştirilerin toplumda karşılık bulmadığını dile getirdi. Yangınlara hızlı ve etkili müdahalenin, güçlü devlet yapısının ve teşkilatın başarısı olduğunu belirtti. Orman Teşkilatı'nın emeklerinin karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

Toplu Sözleşme Talepleri

  • Ağustos ayında yapılacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, yangınlara müdahale eden çalışanlara 12 ay boyunca Yangın Tazminatı ve Yangın Fazla Mesaisi verilmesi başta olmak üzere, mali ve sosyal haklar için mücadele edeceklerini belirtti.

Teşekkür ve Taziye Mesajı

Açıklamasının sonunda, başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kamu çalışanlarına, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür eden Öztürk, orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden OGM personeline Allah'tan rahmet diledi.

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