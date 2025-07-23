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42 ilde sıcaklıklar 35 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 42 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 13:38, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 13:47
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre İlçesinde 44,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Aydın, Antalya, Ankara, Siirt, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Kilis, Manisa, Batman, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Adıyaman, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Adana, Çorum, Bursa, Burdur, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Artvin, Bartın, Sakarya, Tokat, Hatay, Mersin, Uşak, Zonguldak ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Bu 42 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 44,6 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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