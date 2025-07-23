Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı

AB'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize süreçlerinde kolaylaştırma ve hızlandırma adımlarının ardından Avrupa ülkeleri harekete geçti. Komşu Bulgaristan, "15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini" açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu'nun hazırladığı Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu belgeyi üye ülkelere gönderdiğini duyurdu. Yeni dönemde ilk defa vize alanlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, ardından 2 yıla kadar, daha sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak.

Bulgaristan'ın Yeni Vize Düzenlemesi

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, hükümetin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını bildirdi. Borşoş, "15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım" dedi.

Yeni Vize Süreleri ve Şartlar

3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizeler de verilebilecek.

ve yanı sıra artık de verilebilecek. Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmaması şartı getirildi.

Borşoş, "Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Turist Sayısında Artış

Bakan Borşoş, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre Bulgaristan'a gelen Türk turistlerin genel sayısında yüzde 60 artış kaydedildiğini belirtti. "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü." dedi.