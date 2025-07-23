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Vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı

Gaziantepli Gara şehidi Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı, küçük oğlu tarafından yardım yapılacağı bahanesiyle senet imzalatılarak dolandırıldı. Evine gelen tebligat ve haciz evraklarıyla dolandırıldığını anlayan çaresiz şehit annesi, gözyaşları dökerek yetkililerden yardım istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 15:36, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 16:44
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Vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 6 yıl boyunca rehin tutulduktan sonra 14 Şubat 2021'de şehit edilenler askerlerden Er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı, vicdanları sızlatan bir dolandırıcılık olayı yaşadı.

Yardım yapılacak diye bilmeden senet imzaladı, aylar sonra şok yaşadı

Şehit annesi Cennet Kabaklı, oğlunun şehit olmasının ardından Gaziantep İl Müftülüğünde memur olan diğer oğlu M.S.Y. (25) tarafından yardım yapılacağı bahanesiyle senet imzalatılarak dolandırıldı. Evine gelen tebligat ve haciz evraklarıyla dolandırıldığını anlayan çaresiz şehit annesi, gözyaşları dökerek yetkililerden yardım istedi.

Oğlu tarafından dolandırılan şehit annesi, gözyaşlarıyla yardım istedi

Yaşadığı olayı göz yaşları dökerek anlatan ve yetkililerden yardım isteyen acılı şehit annesi Cennet Kabaklı, "Ben Gara şehidi er Adil Kabaklı'nın annesiyim. Ben diğer oğlum tarafından dolandırıldım. Şehit ailelerine müftülükten yardım yapılacağını söyleyerek bana evrak imzalattı. Benim gözlerim çok iyi görmediği için o evrakın senet olduğunu fark etmedim. Ben de bilmeden imzaladım ve bir ay sonrasında ise eve tebligat geldi. İki gün önce de bir avukat arayarak evime ve arabama haciz konulduğunu ve oğlum üzerine satış işlemlerinin başlatıldığını söyledi. Bana 2 milyon TL'lik senet imzalatmış ve faiziyle 2 buçuk milyon TL'lik borçla karşı karşıyayım şu an" dedi.

"Bana şehidimden dolayı verilen evim ve arabam gidiyor"

Kanser hastası da olduğunu söyleyen ve bu olayla durumunun çok kötüye gittiğini belirten anne, "Ben çok kötü durumdayım. Ben bunları ödeyemem. Sadece oğlumdan dolayı aldığım bir maaş var. Lütfen bana yardım edin. Beni evimden atacaklar, evimin satış işlemleri başlatılmış, arabama haciz gelmiş. Bana şehidimden dolayı verilen evim ve arabam gidiyor. Yetkililerden bu işe bir çözüm bulmalarını ve bana yardım etmelerini istiyorum. Ben kanser hastasıyım, benim morale ihtiyacım varken bu olayları yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben oğlumu dolandırıcılıkla suçluyorum, bu çok acı bir şey"

Oğlunun kendisini kandırarak dolandırdığını söyleyen Kabaklı, "Oğlum müftülükte memur olarak çalışıyor. Beni kandırdı, beni dolandırdı. Ben oğlumu dolandırıcılıkla suçluyorum. Bu benim için çok acı bir şey. Onun yakalanmasını, hapse girmesini istiyorum. Lütfen, yalvarıyorum, bana yardım edin" şeklinde konuştu.

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