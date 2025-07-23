Bilecik'te D-650 karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı

Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle büyürken bir çok köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler Bilecik-İstanbul, İstanbul-Antalya D-650 karayoluna çift taraflı ulaşırken, araç trafiği kontrollü bir şekilde Osmaneli ilçe merkezinde verildi. Uzun kuyruklar oluştuğu trafiğin yangının durumuna göre başka güzergahlara kaydırılacağı öğrenildi.