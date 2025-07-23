2025-ÖZYES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-ÖZYES başvuruları, 28 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.