Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 19:07, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 19:08
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.