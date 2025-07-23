İzmir'de otluk alanda çıkan yangın 8 eve hasar verdi
İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 21:58, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 22:14
Atatürk Mahallesi'nde kara yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bir süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle tek katlı 8 ayrı evde hasar oluştu.
Öte yandan dumandan etkilenen 2 vatandaş ise ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.