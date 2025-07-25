31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Türkiye genelinde sıcaklıklar rekor kırıyor! 31 ilde termometreler 40 derecenin üstüne çıktı. Şırnak Silopi'de 50,5 dereceyle rekor kırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 23:05, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 23:22
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bugün, 31 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde ölçüldü. Özellikle bazı illerde sıcaklıklar gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde rekor seviyelere ulaştı.
40 Derecenin Üzerine Çıkan İller
- Şırnak
- Mardin
- Siirt
- Şanlıurfa
- Batman
- Diyarbakır
- Gaziantep
- Kilis
- Antalya
- Adıyaman
- Muğla
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Aydın
- İzmir
- Denizli
- Adana
- Bingöl
- Elazığ
- Manisa
- Burdur
- Balıkesir
- Eskişehir
- Tunceli
- Edirne
- Mersin
- Malatya
- Uşak
- Çanakkale
- Osmaniye
- Muş
En Yüksek Sıcaklıklar ve Ölçüm Sonuçları
Söz konusu illerde sıcaklıklar ilçelere göre 40 ile 50,5 derece arasında değişti. Bugün yurt genelinde en yüksek sıcaklık, 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. Ayrıca, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece olarak kaydedildi.