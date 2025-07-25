31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bugün, 31 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde ölçüldü. Özellikle bazı illerde sıcaklıklar gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde rekor seviyelere ulaştı.

40 Derecenin Üzerine Çıkan İller

Şırnak

Mardin

Siirt

Şanlıurfa

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kilis

Antalya

Adıyaman

Muğla

Hatay

Kahramanmaraş

Aydın

İzmir

Denizli

Adana

Bingöl

Elazığ

Manisa

Burdur

Balıkesir

Eskişehir

Tunceli

Edirne

Mersin

Malatya

Uşak

Çanakkale

Osmaniye

Muş

En Yüksek Sıcaklıklar ve Ölçüm Sonuçları

Söz konusu illerde sıcaklıklar ilçelere göre 40 ile 50,5 derece arasında değişti. Bugün yurt genelinde en yüksek sıcaklık, 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. Ayrıca, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece olarak kaydedildi.



