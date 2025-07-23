Bakan Memişoğlu'ndan, Eskişehir'deki yangında yaralananlara dair açıklama

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen elim olayda şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve millete başsağlığı diledi.

Memişoğlu, yaralıların durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6'sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."