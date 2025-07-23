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Bakan Memişoğlu'ndan, Eskişehir'deki yangında yaralananlara dair açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 7 kişiden 6'sının durumunun iyi olduğunu, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 22:58, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 22:56
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Bakan Memişoğlu'ndan, Eskişehir'deki yangında yaralananlara dair açıklama

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen elim olayda şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve millete başsağlığı diledi.

Memişoğlu, yaralıların durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6'sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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