Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tedirgin etti. Saat 06.40'ta gerçekleşen bu sarsıntı, birçok vatandaşın güne panik içinde başlamasına neden oldu. Depremin etkisi, yalnızca Malatya ile sınırlı kalmayıp çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları korkuyu ve sarsıntının şiddetini dile getirdiler.

Deprem Detayları

Büyüklük: 3.6

3.6 Saat: 06.40

06.40 Derinlik: 10.19 kilometre

10.19 kilometre Merkez: Yeşilyurt, Malatya

Vatandaşların Tepkileri

Birçok kişi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "büyük korku yaşadıklarını" ve sarsıntının çok şiddetli olduğunu belirtti. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.



