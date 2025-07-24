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SPK 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 07:43, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 07:28
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SPK 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre, kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Korteks Mensucat'ın 7 milyar liralık, Doruk Faktoring AŞ'nin 1,2 milyar liralık, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'nin 5 milyar liralık, Karsan Otomotiv'in 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onayladı.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 80 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuna izin verildi. Emlak Konut GYO'nun 6 milyar 745 milyon 812 bin 133 adetlik Gayrimenkul Sertifikası borçlanma aracı ihracı başvurusu da onaylandı.

Kurul, Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verdi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

SPK, Ege Seramik ve Ticaret AŞ (EGSER) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 3 gerçek kişiye 1 milyon 495 bin 858 lira idari para cezası uyguladı.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "asborsa", "exenmarkets", "ftrade", "klasfx", "xcmyatirim", "amorfx", "lidyafx", "fundfx", "Gala FX", "Balans FX" ve "İdol FX" uzantılı internet sitelerinin; "ubsmarket" isimli mobil uygulamanın ve "https://phillipcapital.credit", "https://portal.phillipcapital.credit", "www.gexforex.com" ile "https://gexfinance.com" isimli web adreslerinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca 21 kişi hakkında da "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunma veya bu suça iştirak etme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunma kararı alındı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.


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