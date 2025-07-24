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Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi

Otomotiv sektöründe ÖTV oranları değişti. Elektrikli araçlarda vergi yüzde 25'e yükseldi. İçten yanmalı araçlarda ise oranlar arttı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 09:24
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Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile birlikte, elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilirken, bazı içten yanmalı motorlu araçlarda oran yüzde 220'ye kadar çıkıyor.

ÖTV Oranlarında Güncellemeler

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenleme kapsamında,

ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları güncellendi. Değişiklik;

benzinli, dizel, LPG'li, hibrit ve elektrikli araçları kapsıyor. Yeni düzenleme ile birlikte, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı

yüzde 25 olarak belirlendi. Şarj edilebilir hibrit araçlarda oran

yüzde 45, diğer hibritlerde ise

yüzde 70 oldu. İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise oranlar

yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor.

Yeni ÖTV Oranları ve Matrahlar

  • Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar:
    • Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70
    • 650.000-900.000 TL arası: %75
    • 900.000-1.100.000 TL arası: %80
    • 1.100.000 TL üzeri: %90
  • Motor hacmi 1.4-1.6 litre arası olanlar:
    • Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75
    • 850.000-1.100.000 TL arası: %80
    • 1.100.000-1.650.000 TL arası: %90
    • 1.650.000 TL üzeri: %100
  • Motor hacmi 1.6-2.0 litre arası olanlar:
    • Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150
    • Üstü: %170
  • Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:
    • Tüm modeller için %220 oranında ÖTV

Elektrikli Otomobillerde Yeni Dönem

Elektrikli otomobillerde

  • 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL'ye çıkarıldı.1.650.000 TL altındaki modeller: %25
  • Üstündeki modeller: %55

160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:

  • 1.650.000 TL altı modeller: %65
  • Üstü: %75 oranında vergilendirilecek.

İçten Yanmalı Araçlarda Düşüş ve Artış Bir Arada

İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü.

  • 1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL'ye kadar olan modellerde ÖTV oranı %80'den %70'e indirildi.
  • Aynı motor grubunda, 1.944.000 TL'ye kadar olan modellerde ise oran %80'den %75'e düşürüldü.

Hangi Modeller Etkilenecek?

Elektrikli otomobillerde, vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık

1.950.000 TL altında olan modeller için geçerli olan yüzde 10'luk ÖTV oranı yüzde 25'e yükseltildi. Bu kapsamda, yerli üretim

Togg T10X ve ithal

Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin vergi yükü artacağından, satış fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

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