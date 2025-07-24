Rusya'da yolcu uçağı düştü, kurtulan yok

Kommerstant gazetesine göre uçak emniyet kurallarının ihlali sonucu insanların ölümüne yol açan suçtan dolayı ceza soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Sibirya merkezli Angara Airline havayolu şirketine ait yolcu uçağı, Rusya'nın Tynda bölgesinden Çin sınırındaki Amur'a uçuyordu. Uçağın, varış noktasından birkaç kilometre mesafede kaybolduğu, uçağı aramak için bögeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirilmişti.

Rus basınının aktardığına göre gövdesi yanan uçağın enkazı, Tynda Havalimanı'na 15 kilometre uzaklıktaki bir dağ yamacında bulundu.

Amur bölgesi valisi Vasiliy Orlov, kaybolan uçakta 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın olduğunu bildirdi. Vali, yolculardan 5'inin çocuk olduğunu söyledi.

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