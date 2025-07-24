Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 AKUT gönüllüsü, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Yangında hayatını kaybeden orman şehitleri, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can için Çankaya'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada ikindi vakti düzenlenen törende şehitlerin tabutu başında polisler nöbet tuttu, şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı İlçesi Kuşçu Köyü'ne, Bayram Eren Aslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığına, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Muharrem Can'ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda AKUT gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı.

Orman yangını şehitlerinden Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Orman şehidi Enes Kızılyer'in (25) cenazesi, ailesi tarafından Ankara'dan alınarak memleketi Karabük'e getirildi.

Kızılyer için Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Daha sonra Sevgi Pınarı Camisi'ne getirilen Kızılyer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Orman yangını şehitlerinden dozer operatörü Dereli'nin cenazesi Eskişehir'de defnedildi



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehidin eşi Eda, babası Salih, annesi Habibe, ikiz kardeşi Faik ve çocukları ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Yakınları, musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Babasının fotoğrafını taşıyan şehidin oğlu Batuhan Dereli, "Baba beni bırakma." diye ağladı.

Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dereli'nin cenazesi, Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çok sayıda kişi katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri için tören düzenlendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) için Denizli'de tören düzenlendi.

Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Pamukkale ilçesindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Burada saygı duruşundan bulunuldu, şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

Şehitlerin naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı.

Cenazeler toprağa verilmek üzere Beyağaç ilçesine götürüldü.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Orman yangını şehitlerinden ağır taşıt şoförü Kocaman'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan 28 yaşındaki Kocaman'ın Türk bayrağını sarılı cenazesi, Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği mahalle meydanına getirildi.

Bu sırada şehidin annesi Hatice Kocaman, oğlunun tabutunun başında, "Sen, dağlara kurban oldun." diyerek ağladı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaman'ın cenazesi, Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şehidin babası Hüseyin Kocaman, eşi Burcu Kocaman ile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de şehidin ailesine taziyede bulundu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.