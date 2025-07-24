Üniversite İlanda Hızlı Düzeltmeye Gitti!

Memurlar.net olarak 22 Temmuz 2025 tarihinde "Üniversite Akademik İlanında Üç Farklı Hata" başlıklı yazımızda; Kocaeli Üniversitesi tarafından yayımlanan Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ne alınacak Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İletişim Fakülteleri Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyal Bilimler Enstitülerinin Radyo, Televizyon ve Sinema alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. En az bir yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda Radyo TV alanında öğretici olarak çalışmış olmak." şartı bulunduğu, öğretim görevlisi ilanında üç farklı hatanın yapıldığını ve hızlı bir şekilde düzeltilmesinin faydalı olacağını sizlerle gündeme getirmiştik.

İlgili üniversite haberimiz üzerine, aynı gün düzeltme yaptırmak suretiyle ilanda yer alan hataları revize eden bir ilan metni yayımlatmıştır.

İŞTE DÜZELTME İLANI