Tesla'nın Karında Düşüş: Satışlar ve Teşvikler Etkili Oldu

Tesla, 2025'in ikinci çeyreğinde net karında yüzde 16'lık bir düşüş yaşadı. Araç teslimatlarındaki azalma ve vergi teşviklerinin etkisini yitirmesi, gelirin yüzde 12 gerilemesine neden oldu. Şirket, hisse başına 40 sentlik kar ile beklentileri karşılasa da, düşen satışlar ve zedelenen marka imajı mali tabloyu olumsuz etkiledi. Tesla, rotasını güncellenen modeller ve otonom teknolojilere çevirerek toparlanmayı hedefliyor.

İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları

Elektrikli araç devi Tesla, ikinci çeyrekte net karında yüzde 16'lık bir düşüş yaşandığını açıkladı. Bu gerilemenin başlıca nedenleri arasında, küresel elektrikli araç satışlarındaki düşüş ve vergi teşviklerinin azalması gösterildi.

Gelir ve Teslimatlarda Düşüş

Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 düşerek 22,5 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, 2023'ün ikinci çeyreğinde 443.956 olan araç teslimatının bu yıl aynı dönemde 384.122'ye inmesi etkili oldu. Otomotiv gelirlerinde yüzde 16, enerji bölümünde ise yüzde 7 oranında azalma yaşandı.

Hisse Başına Kar ve Piyasa Beklentileri

Tesla'nın hisse başına düzeltilmiş karı 40 sent olarak açıklanarak piyasa beklentilerini karşıladı. Analistler gelirin 22,4 milyar dolar civarında olmasını öngörüyordu.

Gelir ve kar kaybı, azalan araç satışlarına ve düzenleyici kredilerdeki düşüşe bağlandı.

Tesla hisseleri, bilanço açıklamasının ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Marka Algısı ve CEO'nun Etkisi

Tesla'nın finansal zorluklarının, CEO Elon Musk'ın politik çıkışları ve özellikle Kaliforniya ile Avrupa'daki marka algısında yaşanan zedelenmelerle birlikte sonbahardan bu yana derinleştiği değerlendiriliyor. Musk'ın Mayıs ayında Trump yönetimiyle bağlarını koparması ve kamuoyundaki tartışmalı açıklamaları da, şirketin tüketici nezdindeki çekiciliğini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Güncellenen Modeller ve Otonom Teknolojiler

Tüm bu tabloya rağmen Tesla, satışları canlandırmak amacıyla Model Y, Model S, Model X gibi modellerde güncellemeye giderken, Cybertruck'ın daha uygun fiyatlı versiyonunu da piyasaya sürdü.

Otonom Araçlar ve Gelecek Planları

Buna ek olarak, şirketin gelecekteki büyüme umudunu otonom araç teknolojisi ve robotik yatırımlara bağladığı görülüyor. Haziran ayında Austin, Teksas'ta yalnızca davetiyeyle hizmet veren ve yolculuk başına 6.90 dolar ücret alınan sınırlı bir robotaksi servisi başlatan Tesla, bu hizmeti sonbaharda San Francisco Körfez Bölgesi'ne de taşımayı planlıyor.



