Konya Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı Var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan 34 TP 3317 plakalı otomobil ile 07 BNZ 185 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri araziye savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., N.H., M.A. ve M.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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