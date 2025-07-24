Afyonkarahisar'da Orman Yangını Yaralıları Taburcu Edildi

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi başarıyla tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar, sağlık durumlarının iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Şu anda hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavi gören kimse bulunmamaktadır. Bu gelişme, bölgede yaşanan orman yangınının ardından sağlık ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin bir göstergesidir.

Orman Yangını ve Müdahale

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına kadar ulaşan orman yangınına müdahale sırasında üzücü kayıplar yaşandı.