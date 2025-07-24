Afyonkarahisar'da Orman Yangını Yaralıları Taburcu Edildi
Afyonkarahisar'da orman yangınında yaralanan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavi gören kalmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 09:55, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 10:02
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi başarıyla tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar, sağlık durumlarının iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Şu anda hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavi gören kimse bulunmamaktadır. Bu gelişme, bölgede yaşanan orman yangınının ardından sağlık ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin bir göstergesidir.
Orman Yangını ve Müdahale
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına kadar ulaşan orman yangınına müdahale sırasında üzücü kayıplar yaşandı.
- 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu.