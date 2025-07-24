Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,5420 40,5430 40,4720 40,4730 Avro 47,4770 47,4780 47,7660 47,7670 Sterlin 54,8340 54,8440 54,9980 55,0080 İsviçre frangı 50,9860 50,9960 51,0840 51,0940 ANKARA ABD Doları 40,5120 40,5920 40,4420 40,5220 Avro 47,4370 47,5170 47,7260 47,8060 Sterlin 54,7740 54,9840 54,9380 55,1480