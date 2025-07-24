Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından günü 40,47 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 17:32, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,5420
|40,5430
|40,4720
|40,4730
|Avro
|47,4770
|47,4780
|47,7660
|47,7670
|Sterlin
|54,8340
|54,8440
|54,9980
|55,0080
|İsviçre frangı
|50,9860
|50,9960
|51,0840
|51,0940
|ANKARA
|ABD Doları
|40,5120
|40,5920
|40,4420
|40,5220
|Avro
|47,4370
|47,5170
|47,7260
|47,8060
|Sterlin
|54,7740
|54,9840
|54,9380
|55,1480