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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 380 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 380 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 16:56, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 17:01
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 380 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 360 bin 5,50 lira, en yüksek 4 milyon 400 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 380 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 456 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 983 milyon 755 bin 153,80 lira, işlem miktarı ise 1.140,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 347 milyon 841 bin 624,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.456.000,003.432,65
En Düşük4.360.005,503.362,00
En Yüksek4.400.000,003.370,00
Kapanış4.380.000,003.370,00
Ağırlıklı Ortalama4.389.438,893.365,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.983.755.153,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.140,27
Toplam İşlem Adedi46

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