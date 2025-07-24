Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moderevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır:

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