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Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, her gün 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanan zorunlu su kesintisi bu geceden itibaren başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 17:44, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 17:56
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Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin dün yaptığı açıklamanın ardından Çeşmeliler 7 saat sürecek kesintiye karşı önlemlerini almaya çalışıyor.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Rakip Köfüncü, ilçede son beş senedir kuraklık yaşandığını bu durumun da su kaynaklarına yansıdığını belirtti.

"Su kesintileri bizi üzdü. Önlemimizi almaya çalışıyoruz"

Bu anlamda önlemlerin daha önce alınması gerektiğini ifade eden Köfüncü, şunları söyledi:

"Kışın baraj bağlantıları yapılabilirdi. Biz bunların hepsinin geçmişte halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak su depolarıyla ilgiyi ihtiyaçlarımızı giderdik. Ek su depoları almaya, bidonlarımızı suyla doldurmaya başladık. Zaten burada 2 ay sezonumuz var. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Aşırı bir nüfusa sahibiz. Kışınki nüfusla şimdiki nüfusumuz bir değil. Su kesintileri bizi üzdü. Önlemimizi almaya çalışıyoruz."

Otel işletmecisi Remzi Süllü ise barajlardaki doluluk oranlarının düşmesinden sonra kendi önlemlerini aldıklarını aktardı.

İşletmeciler önlemini kendi aldı

Misafirlerini mağdur etmemek için depo yaptırdıklarını vurgulayan Süllü, "Gerekli önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. İnsanlar tatile geliyor, günün yorgunluğunu atmak için duş alıyorlar. Hijyen açısından da su önemli. Onun için bu kesintilerin olumsuz bir etkisi olacaktır. Biz önlemimizi aldık, bu önlemler maliyetlerimizi de artırıyor ama yapacak bir şey yok çünkü biz sadece yaz sezonunda para kazanan bir sektörüz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

Eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan da bu yöndeki tedbirlerin kış aylarından itibaren alınması gerektiğini ifade etti.

Kesintilerin turizm sektörü açısından büyük bir olumsuzluk oluşturduğunu dile getiren Ertan, su tasarrufu konusunda herkese sorumluluk düştüğünü anlattı.

Vatandaşların bu anlamda bilinçli davranmasını isteyen Ertan, şunları söyledi:

"Suyla araba yıkamak, evlerin bahçelerindeki çimleri sulamak barajımızın en büyük yiyicisi. Binlerce değil belki ama yüzlerce havuz var. Belediye bunlara müdahale etmeli ama bu işler bugün yapılmaz. Bu işlere en az 6-7 ay önceden başlayacaksın. Bu kararın şimdi uygulanmasını çok yanlış buluyorum. Barajımız bizim her şeyimiz. Dikkat edeceksiniz, dolum oranlarına bakacaksınız. İçindeki sisteme bakacaksınız. Bu gibi yerlerde uzmanların çalışması lazım. Bu umarım bir ders olur."

İzmir Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtilmiş, 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edilmişti.

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