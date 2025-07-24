KPSS 2025/1 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2025/1 kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlanmıştır.

Adaylar, 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı sayısal bilgiler ve puanlar eklerde sunulmuştur. Sonuçlara ulaşmak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Yerleştirme Sonuçları ve Detaylı Bilgiler



