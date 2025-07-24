Sürveyan Kadroları Boş Kaldı
KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı. 17 sürveyan ve 1 mühendis kadrosuna atama yapılmadı. TMO'daki kontrol mühendisi pozisyonu da boş kaldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 11:50, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 12:45
KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı ve sonuçlara göre bazı önemli kadrolar boş kaldı. Özellikle 17 sürveyan kadrosu için atama yapılamadı.
Ayrıca, 1 mühendis kadrosu ile TMO'ya alınacak olan 1 kontrol mühendisi kadrosu da boş kaldı.
Boş Kalan Kadrolar
- 17 sürveyan kadrosu
- 1 mühendis kadrosu
- TMO'ya alınacak 1 kontrol mühendisi kadrosu