Mersin'de bir kişi annesini bıçakla öldürdü
Mersin Mut'ta akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Ali D., annesi Belkıs Keskin'i bıçaklayarak öldürdü. Zanlı gözaltında, olay araştırılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 13:31, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 13:32
Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay, Deveci Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve girdiklerinde, Ali D. (48) isimli şahsın annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ali D. gözaltına alındı.
Olayın Detayları
- Olay yeri: Deveci Mahallesi, Mut ilçesi, Mersin
- Şüpheli: Ali D. (48)
- Hayatını kaybeden: Belkıs Keskin (68)
- Müdahale: Polis ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi
- Cenaze: Hastane morguna kaldırıldı
- Soruşturma: Devam ediyor