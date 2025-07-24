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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i ahirete irtihalinin 30'uncu yılında rahmetle yad ettiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 13:49, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 13:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet'i andı

Doktor kimliği, siyasi baskılar ve mücadeleyle geçen bir ömür, Batı Trakya'da Türk ve Müslüman halkın hakkını savunan bir toplum lideri...

Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri Doktor Sadık Ahmet vefatının 30. yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya Türkü kardeşlerimizin sahip olduğu kazanımlarda büyük pay sahibi olan Doktor Sadık Ahmet'i ahirete irtihalinin 30'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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