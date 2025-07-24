Uraloğlu: Savunma Sanayimiz Teknolojide Büyük Yol Katetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1970'li yıllarda ilkokullarda kutlanan Yerli Malı Haftasını anımsatarak, geçmişte sadece birkaç marka gazoz, meyve, gofret ve bisküvi bulunduğunu, bugün ise savunma sanayi başta olmak üzere teknolojik anlamda ihtiyaç duyulan her şeyin IDEF 2025'te yer aldığını belirtti. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarını ziyaret eden Uraloğlu, fuarın Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve gelecekte ulaşabileceği seviyeyi gösterdiğini vurguladı.

IDEF 2025 ve Türk Savunma Sanayisinin Gelişimi

Bakan Uraloğlu, fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türksat standında yaptığı değerlendirmede, fuarın Türk savunma sanayisinin ve teknoloji ürünlerinin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada yaşanan gelişmelerin, güçlü bir savunma sanayi fuarının düzenlenmesini daha da anlamlı kıldığını söyledi.

Yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirten Uraloğlu, bu başarının büyük bir emeğin ve gayretin sonucu olduğunu vurguladı.

belirten Uraloğlu, bu başarının büyük bir emeğin ve gayretin sonucu olduğunu vurguladı. Savunma sanayisinin, bakanlık olarak birçok alanda faydalandıkları ve destekledikleri bir sektör olduğunu dile getirdi.

Uydulardan hızlı tren setlerine ve metro sistemlerine kadar savunma sanayisinde elde edilen gelişmelerin diğer sektörleri de desteklediğini belirtti.

Uydu Çalışmaları ve Gelecek Hedefler

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile birlikte Türkiye'nin dünyada 11. uydu üreticisi konumuna yükseldiğini ve kapsama alanının 3 milyardan 5 milyar insana çıkarıldığını açıkladı. Yeni nesil uyduların değişken kapsama alanına sahip olacağını belirten Uraloğlu, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da uydu pazarlama hedefinde olduklarını söyledi. Uyduların teorik ömrünün son teknolojilerle 20-25 yıla kadar çıktığını, eskiyen uyduların ise yerli ve milli imkanlarla yenilenmeye devam edeceğini ifade etti.

Fuarın Önemi ve Katkıları

Bakan Uraloğlu, fuarın düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Stantları gezerken yaşadığı heyecanı paylaşan Uraloğlu, savunma sanayisinde elde edilen başarıların diğer sektörlere de ilham verdiğini vurguladı.



