Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 14:50, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.