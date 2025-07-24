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İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısı son bir haftada 20'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 15:16, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 15:27
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İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

İtalyan basınındaki haberlere göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV'ye yakalananların sayısı hızlı şekilde artış gösterdi.

ANSA ajansının haberinde, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, ülkede bu yıl için kesin BNV teşhisi konulan kişi sayısı 10 iken 20 Temmuz'da Latina kentinde 82 yaşındaki bir kadının virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Lazio ve Campania bölgelerinde yapılan testler sonucu, vaka sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

Özellikle Campania bölgesinde yeni tespit edilen 8 BNV vakasından 4'ünün hastanede tedavi gördüğü, Lazio bölgesinde de 2 kişiye BNV teşhisi konulduğu ve böylece vaka sayısının bir haftada iki katına çıktığı kaydedildi.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, basına yaptığı açıklamada, vaka sayısının hızla yükselmesine rağmen bölgelerinde durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Bu arada, vakaların hızlı artış göstermesi nedeniyle özellikle Campania bölgesinin Caserta kenti yakınlarındaki Sessa Aurunca kasabasında acil ilaçlama faaliyetleri başlatıldığı öğrenildi.

Ülkede bu yıl mart ayında da 1 kişi, BNV'den hayatını kaybetmişti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, ülkede 2024'de 460 BNV vakası ve virüse bağlı 20 can kaybı kaydedildi.

Batı Nil Virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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