- "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak"

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kurum, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçileri ile AKUT görevlilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Şehitler için Fatiha okunduktan sonra konuşmasına devam eden Kurum, "Hep birlikte 'Damlaya damlaya ev olur.' diyor, milletimizin en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikimi olmayan vatandaşların çok cüzi miktarlarda ev sahibi olmalarını sağlayacak çok önemli, çok büyük bir adım atıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşların sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmaları için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bir yuva kurmanın, çocuklarının güvenle geleceği bu anlamda emanet edeceği güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva herkes için umut.' dedik. Gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına, ilgili bu hakka dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık. En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar yaptık, projeler yaptık. Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim projesiyle, Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu kapsamda, dile kolay, bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle birlikte 5 milyon dar gelirlinin güvenli yaşam alanlarında, huzurla, güvenle yaşamasını temin ettik."

- Kentsel dönüşüm çalışmaları

Kentsel dönüşüm projelerinin 81 ilde istisnasız devam ettiğini aktaran Kurum, "Nerede acil, öncelikli bir iş varsa özellikle İstanbul'umuzu riskli yapılardan kurtarmak için, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında da 1 milyona yakın konutu dönüştürdük ve milyonlarca İstanbullu kardeşlerimizi bu anlamda güvenli evlerine kavuşturduk." dedi.

İstanbul'un 39 ilçesinde hız kesmeden kentsel dönüşüme devam ettiklerini vurgulayan Kurum, yapılan projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"6 Şubat 2023'te hep birlikte asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun, bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte vatandaşlarımız oradaki depremzede kardeşlerimiz evlerine bir saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de teşrifleriyle içinde okullarıyla, konutlarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm yaşam alanlarıyla, altyapısıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Kardeşlerimizin yarasını sardık. İnşallah söz verdiğimiz gibi kalan 203 bin yuvamızı da yıl sonuna kadar tamamlayacağız."

Bakan Kurum, sosyal konut projelerini üretmenin, kentsel dönüşümle evleri yenilemek için 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmenin, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmenin Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş olmadığını, dünyada da bunun başka bir örneğinin olmadığını dile getirdi.

Bunu başarmanın teknik altyapı, güçlü irade, güçlü bir lider ve siyasi kararlılıktan geçtiğini vurgulayan Kurum, "Yıl sonunda hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yeni sosyal konut projeleri başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak"

Şu anda TOKİ ve ilgili kurumlarla birlikte detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Kurum, "Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli ailelerimize, memur kardeşlerimize ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek ve bu projeyle birlikte de yine deprem bölgesinde bitirdiğimiz 500 bine yakın konutla birlikte göreceksiniz. Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizde kira fiyatlarının, konut fiyatlarının düştüğünü, vatandaşlarımızın konuta erişiminin kolaylaştığını da hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bakan Kurum, şu an deprem bölgesinde konutların teslimiyle birlikte 3 bin liraya kadar kiraların düştüğü şehirlerin olduğunu, ortalamada ise kiraların 6-8 bin lira seviyelerine düştüğünü bildirdi.

Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin Kurum, şunları söyledi:

"Gayrimenkul Sertifikası, vatandaşımızın küçük birikimleriyle, büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Kısa, öz, bu şekilde tarif edebiliriz. Yani bu sertifika gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayacak. Ortak olduğunuz konutunuz, hisseniz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin merkezinde, şehrin en kıymetli diyeceğimiz alanında, Başakşehir'deki Damla Kent projesiyle hayata geçiriyoruz. Burada hem havalimanına yakın olması, hem ulaşım mesafesi hem geleceğe dönük değerlenecek bir arazi olması, yürüme mesafesinde her türlü ulaşımı sağlayabileceğiniz her türlü konforun, bu projeyle detaylı bir şekilde düşünüldüğü, sunulduğu bu projemizi inşallah sertifika yöntemiyle halka arz edeceğiz."

Kurum, "Bu sistemin en güzel yanı nedir, biliyor musunuz? Birikiminiz az olsa bile cüzi miktarlarda bu sertifikaları alarak yatırım yapabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz ya da dilerseniz birikimlerinizi nakde çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz ki fiyatlara da baktığınızda gerçekten piyasa fiyatları ve bu projeye özel indirimleriyle birlikte sunulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mesela hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Ne yapıyorsunuz? Başvurunuzu yapıyor ve beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor. Başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise TOKİ'yle, Emlak Konutla Bakanlığımız çatısı altında güvenle inşa ettiğimiz bu projeden tapunuzu alıyorsunuz. Üstelik bu sistemle paylı mülkiyet hakkı da var. Bu imkana da erişebiliyorsunuz. Yani iki ya da daha fazla kişi sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor ve bu sertifikalar sadece ev sahibi olma fırsatı da sunmuyor. Bununla birlikte gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor."

Gayrimenkul sertifikalarının Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için alınıp satılabileceğini belirten Kurum, "Satış emri verdiğinizde sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı, derleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutla bu halka arzı başlatacağız. Burada İstanbul'un farklı alanlarında, Türkiye'nin farklı alanlarında bu projeyi hızla genişleteceğiz. Üstelik tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ'mizin ve Emlak Konutumuzun güvencesi altında. Yani bu kapsamda güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum bu projenin sadece bir yatırım aracı olmadığını vurgulayarak, "Bu proje kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı, milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün de bir ispatıdır. Onun için 'Damlaya damlaya yuva olur.' diyoruz ve biz bu damlaları birleştirerek vatandaşımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından temsili olarak 1 numaralı 1 adet Gayrimenkul Sertifikası Bakan Kurum'a takdim edildi.