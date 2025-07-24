Muhittin Böcek tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü
Antalya'da tutuklu bulunan ve İçişleri bakanlığı tarafından geçici tedbirle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası tekrar cezaevine gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.
Böcek, Covid-19 pandemisi döneminde geçirdiği ağır hastalık sonrası solunum ve akciğer sorunları yaşadığını belirtmişti.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Muhittin Böcek, getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.
Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.